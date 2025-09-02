Više o GOVI

CVI Logotip

CVI Cijena (GOVI)

Neuvršten

1 GOVI u USD cijena uživo:

$0.02030156
$0.02030156$0.02030156
-1.00%
USD
Grafikon aktualnih cijena CVI (GOVI)
CVI (GOVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01987914
$ 0.01987914$ 0.01987914
24-satna najniža cijena
$ 0.02051697
$ 0.02051697$ 0.02051697
24-satna najviša cijena

$ 0.01987914
$ 0.01987914$ 0.01987914

$ 0.02051697
$ 0.02051697$ 0.02051697

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 0.00866391
$ 0.00866391$ 0.00866391

+0.09%

-1.03%

-7.15%

-7.15%

CVI (GOVI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02030156. Tijekom protekla 24 sata, GOVItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01987914 i najviše cijene $ 0.02051697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOVI je $ 7.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00866391.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOVI se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i -7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CVI (GOVI)

$ 313.45K
$ 313.45K$ 313.45K

--
----

$ 649.66K
$ 649.66K$ 649.66K

15.44M
15.44M 15.44M

32,000,000.0
32,000,000.0 32,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CVI je $ 313.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOVI je 15.44M, s ukupnom količinom od 32000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 649.66K.

CVI (GOVI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CVI u USD iznosila je $ -0.00021270470871121.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CVI u USD iznosila je $ +0.0023904173.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CVI u USD iznosila je $ +0.0061731664.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CVI u USD iznosila je $ +0.006286302265639542.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00021270470871121-1.03%
30 dana$ +0.0023904173+11.77%
60 dana$ +0.0061731664+30.41%
90 dana$ +0.006286302265639542+44.85%

Što je CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Resurs CVI (GOVI)

Službena web-stranica

CVI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CVI (GOVI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CVI (GOVI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CVI.

Provjerite CVI predviđanje cijene sada!

GOVI u lokalnim valutama

CVI (GOVI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CVI (GOVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CVI (GOVI)

Koliko CVI (GOVI) vrijedi danas?
Cijena GOVI uživo u USD je 0.02030156 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOVI u USD?
Trenutačna cijena GOVI u USD je $ 0.02030156. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CVI?
Tržišna kapitalizacija za GOVI je $ 313.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOVI?
Količina u optjecaju za GOVI je 15.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOVI?
GOVI je postigao ATH cijenu od 7.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOVI?
GOVI je vidio ATL cijenu od 0.00866391 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOVI?
24-satni obujam trgovanja za GOVI je -- USD.
Hoće li GOVI još narasti ove godine?
GOVI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOVI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
