CVI (GOVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01987914 24-satna najniža cijena $ 0.02051697 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01987914 24-satna najviša cijena $ 0.02051697 Najviša cijena ikada $ 7.67 Najniža cijena $ 0.00866391 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.03% Promjena cijene (7D) -7.15%

CVI (GOVI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02030156. Tijekom protekla 24 sata, GOVItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01987914 i najviše cijene $ 0.02051697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOVI je $ 7.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00866391.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOVI se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i -7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CVI (GOVI)

Tržišna kapitalizacija $ 313.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 649.66K Količina u optjecaju 15.44M Ukupna količina 32,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CVI je $ 313.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOVI je 15.44M, s ukupnom količinom od 32000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 649.66K.