CVI (GOVI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CVI (GOVI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CVI (GOVI) Informacije CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Službena web stranica: https://cvi.finance/ Kupi GOVI odmah!

CVI (GOVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CVI (GOVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 304.60K $ 304.60K $ 304.60K Ukupna količina: $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Količina u optjecaju: $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 631.30K $ 631.30K $ 631.30K Povijesni maksimum: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Povijesni minimum: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 Trenutna cijena: $ 0.01972822 $ 0.01972822 $ 0.01972822 Saznajte više o cijeni CVI (GOVI)

CVI (GOVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CVI (GOVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOVI tokena, istražite GOVI cijenu tokena uživo!

