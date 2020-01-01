CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CryptoHog (HOGSCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CryptoHog (HOGSCOIN) Informacije CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential! Službena web stranica: https://hogscoin.com/ Bijela knjiga: https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf Kupi HOGSCOIN odmah!

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CryptoHog (HOGSCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 224.83K $ 224.83K $ 224.83K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 798.99M $ 798.99M $ 798.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 320.70K $ 320.70K $ 320.70K Povijesni maksimum: $ 0.00238265 $ 0.00238265 $ 0.00238265 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003207 $ 0.0003207 $ 0.0003207 Saznajte više o cijeni CryptoHog (HOGSCOIN)

CryptoHog (HOGSCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CryptoHog (HOGSCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HOGSCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HOGSCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HOGSCOIN tokena, istražite HOGSCOIN cijenu tokena uživo!

HOGSCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HOGSCOIN? Naša HOGSCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HOGSCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!