Cronos Legends Cijena danas

Trenutačna cijena Cronos Legends (CLG) danas je $ 84.41, s promjenom od 3.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLG u USD je $ 84.41 po CLG.

Cronos Legends trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,373, s količinom u optjecaju od 336.43 CLG. Tijekom posljednja 24 sata, CLG trgovao je između $ 81.65 (niska) i $ 88.48 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 474.6, dok je rekordna najniža cijena bila $ 52.75.

U kratkoročnim performansama, CLG se kretao -0.90% u posljednjem satu i -21.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cronos Legends (CLG)

Tržišna kapitalizacija $ 28.37K$ 28.37K $ 28.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.31K$ 40.31K $ 40.31K Količina u optjecaju 336.43 336.43 336.43 Ukupna količina 477.9525 477.9525 477.9525

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cronos Legends je $ 28.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLG je 336.43, s ukupnom količinom od 477.9525. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.31K.