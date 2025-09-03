CrocBot (CROC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00794715$ 0.00794715 $ 0.00794715 Najniža cijena $ 0.0000138$ 0.0000138 $ 0.0000138 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.34% Promjena cijene (7D) +1.34%

CrocBot (CROC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003492. Tijekom protekla 24 sata, CROCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROC je $ 0.00794715, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000138.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CrocBot (CROC)

Tržišna kapitalizacija $ 34.92K$ 34.92K $ 34.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.92K$ 34.92K $ 34.92K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrocBot je $ 34.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.92K.