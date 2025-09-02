Više o CREATOR

CreatorGen Cijena (CREATOR)

Neuvršten

1 CREATOR u USD cijena uživo:

$0.00015688
$0.00015688
-4.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CreatorGen (CREATOR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:42:26 (UTC+8)

CreatorGen (CREATOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00160448
$ 0.00160448

$ 0
$ 0

-0.56%

-4.06%

+82.27%

+82.27%

CreatorGen (CREATOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CREATORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREATOR je $ 0.00160448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREATOR se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -4.06% u posljednjih 24 sata i +82.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CreatorGen (CREATOR)

$ 156.87K
$ 156.87K

--
--

$ 156.87K
$ 156.87K

999.89M
999.89M

999,889,875.9735402
999,889,875.9735402

Trenutačna tržišna kapitalizacija CreatorGen je $ 156.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREATOR je 999.89M, s ukupnom količinom od 999889875.9735402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.87K.

CreatorGen (CREATOR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CreatorGen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CreatorGen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CreatorGen u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CreatorGen u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.06%
30 dana$ 0+28.86%
60 dana$ 0-70.23%
90 dana$ 0--

Što je CreatorGen (CREATOR)

Resurs CreatorGen (CREATOR)

Službena web-stranica

CreatorGen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CreatorGen (CREATOR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CreatorGen (CREATOR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CreatorGen.

Provjerite CreatorGen predviđanje cijene sada!

CREATOR u lokalnim valutama

CreatorGen (CREATOR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CreatorGen (CREATOR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CREATOR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CreatorGen (CREATOR)

Koliko CreatorGen (CREATOR) vrijedi danas?
Cijena CREATOR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CREATOR u USD?
Trenutačna cijena CREATOR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CreatorGen?
Tržišna kapitalizacija za CREATOR je $ 156.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CREATOR?
Količina u optjecaju za CREATOR je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CREATOR?
CREATOR je postigao ATH cijenu od 0.00160448 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CREATOR?
CREATOR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CREATOR?
24-satni obujam trgovanja za CREATOR je -- USD.
Hoće li CREATOR još narasti ove godine?
CREATOR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CREATOR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:42:26 (UTC+8)

CreatorGen (CREATOR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.