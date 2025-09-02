CreatorGen (CREATOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00160448$ 0.00160448 $ 0.00160448 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -4.06% Promjena cijene (7D) +82.27% Promjena cijene (7D) +82.27%

CreatorGen (CREATOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CREATORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREATOR je $ 0.00160448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREATOR se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -4.06% u posljednjih 24 sata i +82.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CreatorGen (CREATOR)

Tržišna kapitalizacija $ 156.87K$ 156.87K $ 156.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.87K$ 156.87K $ 156.87K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,889,875.9735402 999,889,875.9735402 999,889,875.9735402

Trenutačna tržišna kapitalizacija CreatorGen je $ 156.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREATOR je 999.89M, s ukupnom količinom od 999889875.9735402. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.87K.