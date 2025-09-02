Pepe (PEPE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000944. Tijekom protekla 24 sata, PEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000914 i najviše cijene $ 0.00000995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPE je $ 0.000028247247045764, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000010627701.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPE se promijenio za +1.72% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i -3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Pepe (PEPE)
No.31
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
$ 41.53M
$ 41.53M$ 41.53M
$ 3.97B
$ 3.97B$ 3.97B
420.69T
420.69T 420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
420,689,899,653,543.56
420,689,899,653,543.56 420,689,899,653,543.56
99.99%
0.10%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe je $ 3.97B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 41.53M. Količina u optjecaju PEPE je 420.69T, s ukupnom količinom od 420689899653543.56. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.97B.
Pepe (PEPE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Pepe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000001098
-1.15%
30 dana
$ -0.00000068
-6.72%
60 dana
$ -0.00000069
-6.82%
90 dana
$ -0.00000281
-22.94%
Pepe promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PEPE od $ -0.0000001098 (-1.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Pepe 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000068 (-6.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Pepe 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEPE od $ -0.00000069 (-6.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Pepe 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000281 (-22.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pepe (PEPE)?
Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.
Pepe dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pepe ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PEPE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Pepe na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pepe učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Pepe Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Pepe (PEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe (PEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe.
Razumijevanje tokenomike Pepe (PEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Pepe (PEPE)
Tražiš kako kupiti Pepe? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pepe na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.