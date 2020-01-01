CreatorGen (CREATOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CreatorGen (CREATOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CreatorGen (CREATOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CreatorGen (CREATOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 176.28K $ 176.28K $ 176.28K Ukupna količina: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Količina u optjecaju: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.28K $ 176.28K $ 176.28K Povijesni maksimum: $ 0.00160448 $ 0.00160448 $ 0.00160448 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001763 $ 0.0001763 $ 0.0001763 Saznajte više o cijeni CreatorGen (CREATOR)

CreatorGen (CREATOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CreatorGen (CREATOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CREATOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CREATOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CREATOR tokena, istražite CREATOR cijenu tokena uživo!

CREATOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CREATOR? Naša CREATOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CREATOR predviđanje cijene tokena odmah!

