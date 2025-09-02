Convo (CONVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00480375$ 0.00480375 $ 0.00480375 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) -0.31% Promjena cijene (7D) +4.69% Promjena cijene (7D) +4.69%

Convo (CONVO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CONVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONVO je $ 0.00480375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONVO se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i +4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Convo (CONVO)

Tržišna kapitalizacija $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Convo je $ 26.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONVO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.42K.