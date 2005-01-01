Convo (CONVO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Convo (CONVO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Convo (CONVO) Informacije

Convo is an advanced conversational AI agent designed to moderate online spaces and facilitate engaging discussions. It can actively manage conversations by filtering inappropriate content, answering user queries in real-time, and guiding discussions based on predefined topics. Convo enhances user experience by ensuring a respectful and productive environment, making it ideal for community forums, chat rooms, and social media platforms. By leveraging natural language processing, Convo can understand and respond to user inputs, maintain conversation flow, and provide valuable insights, ultimately improving community interaction and engagement.

https://convo.wtf/

Convo (CONVO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Convo (CONVO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 26.58K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 26.58K
Povijesni maksimum:
$ 0.00480375
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Convo (CONVO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Convo (CONVO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CONVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CONVO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CONVO tokena, istražite CONVO cijenu tokena uživo!

CONVO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CONVO? Naša CONVO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

