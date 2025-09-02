CONDO (CONDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) -1.46% Promjena cijene (7D) -15.08% Promjena cijene (7D) -15.08%

CONDO (CONDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CONDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONDO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONDO se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, -1.46% u posljednjih 24 sata i -15.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CONDO (CONDO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CONDO je $ 2.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONDO je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.