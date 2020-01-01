Comtech Gold (CGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Comtech Gold (CGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Comtech Gold (CGO) Informacije ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Službena web stranica: https://www.comtechgold.com/ Bijela knjiga: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Kupi CGO odmah!

Comtech Gold (CGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Comtech Gold (CGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.42M $ 12.42M $ 12.42M Ukupna količina: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Količina u optjecaju: $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.42M $ 12.42M $ 12.42M Povijesni maksimum: $ 115.14 $ 115.14 $ 115.14 Povijesni minimum: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Trenutna cijena: $ 113.94 $ 113.94 $ 113.94 Saznajte više o cijeni Comtech Gold (CGO)

Comtech Gold (CGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Comtech Gold (CGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGO tokena, istražite CGO cijenu tokena uživo!

CGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CGO? Naša CGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CGO predviđanje cijene tokena odmah!

