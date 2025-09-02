Comtech Gold (CGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 111,27 $ 111,27 $ 111,27 24-satna najniža cijena $ 112,47 $ 112,47 $ 112,47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 111,27$ 111,27 $ 111,27 24-satna najviša cijena $ 112,47$ 112,47 $ 112,47 Najviša cijena ikada $ 112,47$ 112,47 $ 112,47 Najniža cijena $ 51,61$ 51,61 $ 51,61 Promjena cijene (1H) -0,19% Promjena cijene (1D) +0,01% Promjena cijene (7D) +2,95% Promjena cijene (7D) +2,95%

Comtech Gold (CGO) cijena u stvarnom vremenu je $111,73. Tijekom protekla 24 sata, CGOtrgovalo je između najniže cijene $ 111,27 i najviše cijene $ 112,47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGO je $ 112,47, dok je najniža cijena svih vremena $ 51,61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGO se promijenio za -0,19% u posljednjih sat vremena, +0,01% u posljednjih 24 sata i +2,95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Comtech Gold (CGO)

Tržišna kapitalizacija $ 12,18M$ 12,18M $ 12,18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12,18M$ 12,18M $ 12,18M Količina u optjecaju 109,00K 109,00K 109,00K Ukupna količina 109 000,0 109 000,0 109 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Comtech Gold je $ 12,18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGO je 109,00K, s ukupnom količinom od 109000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12,18M.