Comtech Gold Cijena (CGO)

Neuvršten

1 CGO u USD cijena uživo:

$111,73
$111,73$111,73
0,00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Comtech Gold (CGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:06:04 (UTC+8)

Comtech Gold (CGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 111,27
$ 111,27$ 111,27
24-satna najniža cijena
$ 112,47
$ 112,47$ 112,47
24-satna najviša cijena

$ 111,27
$ 111,27$ 111,27

$ 112,47
$ 112,47$ 112,47

$ 112,47
$ 112,47$ 112,47

$ 51,61
$ 51,61$ 51,61

-0,19%

+0,01%

+2,95%

+2,95%

Comtech Gold (CGO) cijena u stvarnom vremenu je $111,73. Tijekom protekla 24 sata, CGOtrgovalo je između najniže cijene $ 111,27 i najviše cijene $ 112,47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGO je $ 112,47, dok je najniža cijena svih vremena $ 51,61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGO se promijenio za -0,19% u posljednjih sat vremena, +0,01% u posljednjih 24 sata i +2,95% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Comtech Gold (CGO)

$ 12,18M
$ 12,18M$ 12,18M

--
----

$ 12,18M
$ 12,18M$ 12,18M

109,00K
109,00K 109,00K

109 000,0
109 000,0 109 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Comtech Gold je $ 12,18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGO je 109,00K, s ukupnom količinom od 109000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12,18M.

Comtech Gold (CGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Comtech Gold u USD iznosila je $ +0,00997578.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Comtech Gold u USD iznosila je $ +4,2726445840.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Comtech Gold u USD iznosila je $ +4,5229086110.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Comtech Gold u USD iznosila je $ +3,68217574961117.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0,00997578+0,01%
30 dana$ +4,2726445840+3,82%
60 dana$ +4,5229086110+4,05%
90 dana$ +3,68217574961117+3,41%

Što je Comtech Gold (CGO)

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.

Comtech Gold Predviđanje cijene (USD)

Comtech Gold (CGO) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Comtech Gold (CGO)

Koliko Comtech Gold (CGO) vrijedi danas?
Cijena CGO uživo u USD je 111,73 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGO u USD?
Trenutačna cijena CGO u USD je $ 111,73. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Comtech Gold?
Tržišna kapitalizacija za CGO je $ 12,18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGO?
Količina u optjecaju za CGO je 109,00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGO?
CGO je postigao ATH cijenu od 112,47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGO?
CGO je vidio ATL cijenu od 51,61 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGO?
24-satni obujam trgovanja za CGO je -- USD.
Hoće li CGO još narasti ove godine?
CGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Comtech Gold (CGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

