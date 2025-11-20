ComputerStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena ComputerStrategy (CMPSTR) danas je $ 0.00000947, s promjenom od 3.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CMPSTR u USD je $ 0.00000947 po CMPSTR.

ComputerStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,818.78, s količinom u optjecaju od 931.60M CMPSTR. Tijekom posljednja 24 sata, CMPSTR trgovao je između $ 0.00000899 (niska) i $ 0.00000958 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00010298, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000899.

U kratkoročnim performansama, CMPSTR se kretao -0.72% u posljednjem satu i -13.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ComputerStrategy (CMPSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Količina u optjecaju 931.60M 931.60M 931.60M Ukupna količina 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Trenutačna tržišna kapitalizacija ComputerStrategy je $ 8.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMPSTR je 931.60M, s ukupnom količinom od 931596964.5336446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.82K.