Composite (CMST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.111028 $ 0.111028 $ 0.111028 24-satna najniža cijena $ 0.114156 $ 0.114156 $ 0.114156 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.111028$ 0.111028 $ 0.111028 24-satna najviša cijena $ 0.114156$ 0.114156 $ 0.114156 Najviša cijena ikada $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najniža cijena $ 0.083042$ 0.083042 $ 0.083042 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +0.61% Promjena cijene (7D) +1.68% Promjena cijene (7D) +1.68%

Composite (CMST) cijena u stvarnom vremenu je $0.113045. Tijekom protekla 24 sata, CMSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.111028 i najviše cijene $ 0.114156, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMST je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.083042.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMST se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +1.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Composite (CMST)

Tržišna kapitalizacija $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Količina u optjecaju 302.86K 302.86K 302.86K Ukupna količina 302,861.411456 302,861.411456 302,861.411456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Composite je $ 34.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMST je 302.86K, s ukupnom količinom od 302861.411456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.21K.