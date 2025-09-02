CoinCreate (CREA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00298254 24-satna najviša cijena $ 0.01344014 Najviša cijena ikada $ 0.054775 Najniža cijena $ 0.00298254 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.40% Promjena cijene (7D) +2.30%

CoinCreate (CREA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01337276. Tijekom protekla 24 sata, CREAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00298254 i najviše cijene $ 0.01344014, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREA je $ 0.054775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00298254.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREA se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +2.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoinCreate (CREA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.34M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinCreate je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CREA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.34M.