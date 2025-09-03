Coder GF (CODERGF) Informacije o cijeni (USD)

Coder GF (CODERGF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODERGFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODERGF je $ 0.00527432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODERGF se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +2.69% u posljednjih 24 sata i +4.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coder GF (CODERGF)

Tržišna kapitalizacija $ 21.75K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.75K Količina u optjecaju 999.43M Ukupna količina 999,430,202.393654

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coder GF je $ 21.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODERGF je 999.43M, s ukupnom količinom od 999430202.393654. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.75K.