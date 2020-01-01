Coder GF (CODERGF) Tokenomika
Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary!
Coder GF (CODERGF) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coder GF (CODERGF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Coder GF (CODERGF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Coder GF (CODERGF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CODERGF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CODERGF tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CODERGF tokena, istražite CODERGF cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.