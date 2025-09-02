Više o CODEC

Codec Flow Logotip

Codec Flow Cijena (CODEC)

Neuvršten

1 CODEC u USD cijena uživo:

$0.02122637
-1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Codec Flow (CODEC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:12:27 (UTC+8)

Codec Flow (CODEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01896624
24-satna najniža cijena
$ 0.02417267
24-satna najviša cijena

$ 0.01896624
$ 0.02417267
$ 0.03717218
$ 0.00136243
-4.51%

-1.45%

-17.27%

-17.27%

Codec Flow (CODEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.02122637. Tijekom protekla 24 sata, CODECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01896624 i najviše cijene $ 0.02417267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODEC je $ 0.03717218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136243.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODEC se promijenio za -4.51% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -17.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Codec Flow (CODEC)

$ 15.90M
--
$ 21.21M
749.90M
999,901,988.496484
Trenutačna tržišna kapitalizacija Codec Flow je $ 15.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODEC je 749.90M, s ukupnom količinom od 999901988.496484. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.21M.

Codec Flow (CODEC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Codec Flow u USD iznosila je $ -0.00031354929195039.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Codec Flow u USD iznosila je $ +0.0106896211.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Codec Flow u USD iznosila je $ +0.0645747142.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Codec Flow u USD iznosila je $ +0.0190824947471745355.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00031354929195039-1.45%
30 dana$ +0.0106896211+50.36%
60 dana$ +0.0645747142+304.22%
90 dana$ +0.0190824947471745355+890.09%

Što je Codec Flow (CODEC)

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments

Codec Flow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Codec Flow (CODEC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Codec Flow (CODEC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Codec Flow.

Provjerite Codec Flow predviđanje cijene sada!

CODEC u lokalnim valutama

Codec Flow (CODEC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Codec Flow (CODEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CODEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Codec Flow (CODEC)

Koliko Codec Flow (CODEC) vrijedi danas?
Cijena CODEC uživo u USD je 0.02122637 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CODEC u USD?
Trenutačna cijena CODEC u USD je $ 0.02122637. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Codec Flow?
Tržišna kapitalizacija za CODEC je $ 15.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CODEC?
Količina u optjecaju za CODEC je 749.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CODEC?
CODEC je postigao ATH cijenu od 0.03717218 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CODEC?
CODEC je vidio ATL cijenu od 0.00136243 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CODEC?
24-satni obujam trgovanja za CODEC je -- USD.
Hoće li CODEC još narasti ove godine?
CODEC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CODEC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Codec Flow (CODEC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

