Codec Flow (CODEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01896624 $ 0.01896624 $ 0.01896624 24-satna najniža cijena $ 0.02417267 $ 0.02417267 $ 0.02417267 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01896624$ 0.01896624 $ 0.01896624 24-satna najviša cijena $ 0.02417267$ 0.02417267 $ 0.02417267 Najviša cijena ikada $ 0.03717218$ 0.03717218 $ 0.03717218 Najniža cijena $ 0.00136243$ 0.00136243 $ 0.00136243 Promjena cijene (1H) -4.51% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -17.27% Promjena cijene (7D) -17.27%

Codec Flow (CODEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.02122637. Tijekom protekla 24 sata, CODECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01896624 i najviše cijene $ 0.02417267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODEC je $ 0.03717218, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136243.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODEC se promijenio za -4.51% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -17.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Codec Flow (CODEC)

Tržišna kapitalizacija $ 15.90M$ 15.90M $ 15.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M Količina u optjecaju 749.90M 749.90M 749.90M Ukupna količina 999,901,988.496484 999,901,988.496484 999,901,988.496484

Trenutačna tržišna kapitalizacija Codec Flow je $ 15.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODEC je 749.90M, s ukupnom količinom od 999901988.496484. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.21M.