Codec Flow (CODEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Codec Flow (CODEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Službena web stranica: https://codecflow.ai/ Bijela knjiga: https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Codec Flow (CODEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.98M $ 15.98M $ 15.98M Ukupna količina: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Količina u optjecaju: $ 749.90M $ 749.90M $ 749.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.31M $ 21.31M $ 21.31M Povijesni maksimum: $ 0.03717218 $ 0.03717218 $ 0.03717218 Povijesni minimum: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Trenutna cijena: $ 0.02131386 $ 0.02131386 $ 0.02131386 Saznajte više o cijeni Codec Flow (CODEC)

Codec Flow (CODEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Codec Flow (CODEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CODEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CODEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CODEC tokena, istražite CODEC cijenu tokena uživo!

CODEC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CODEC? Naša CODEC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

