Trenutačna cijena xMoney (XMN) danas je $ 0.0364, s promjenom od 3.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XMN u USD je $ 0.0364 po XMN.

xMoney trenutačno je na #3758 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 XMN. Tijekom posljednja 24 sata, XMN trgovao je između $ 0.03512 (niska) i $ 0.03874 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.11390037525327498, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.019550382433716446.

U kratkoročnim performansama, XMN se kretao -2.08% u posljednjem satu i -10.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 236.61K.

Informacije o tržištu xMoney (XMN)

Poredak No.3758 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 236.61K$ 236.61K $ 236.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 364.00M$ 364.00M $ 364.00M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija xMoney je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 236.61K. Količina u optjecaju XMN je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 364.00M.