Chuck (CHUCK) Informacije Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Službena web stranica: https://chuckonbase.io Bijela knjiga: https://chuckonbase.io/whitepaper/ Kupi CHUCK odmah!

Chuck (CHUCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chuck (CHUCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ukupna količina: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Količina u optjecaju: $ 895.93M $ 895.93M $ 895.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Povijesni maksimum: $ 0.03322613 $ 0.03322613 $ 0.03322613 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00115982 $ 0.00115982 $ 0.00115982 Saznajte više o cijeni Chuck (CHUCK)

Chuck (CHUCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chuck (CHUCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHUCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHUCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHUCK tokena, istražite CHUCK cijenu tokena uživo!

