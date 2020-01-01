Chuck (CHUCK) Tokenomika

Chuck (CHUCK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Chuck (CHUCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Chuck (CHUCK) Informacije

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

Službena web stranica:
https://chuckonbase.io
Bijela knjiga:
https://chuckonbase.io/whitepaper/

Chuck (CHUCK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chuck (CHUCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Ukupna količina:
$ 965.00M
$ 965.00M$ 965.00M
Količina u optjecaju:
$ 895.93M
$ 895.93M$ 895.93M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Povijesni maksimum:
$ 0.03322613
$ 0.03322613$ 0.03322613
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00115982
$ 0.00115982$ 0.00115982

Chuck (CHUCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Chuck (CHUCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CHUCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CHUCK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CHUCK tokena, istražite CHUCK cijenu tokena uživo!

CHUCK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CHUCK? Naša CHUCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.