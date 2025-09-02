Chuck (CHUCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0011511 24-satna najniža cijena $ 0.00116438 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03322613 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +0.39% Promjena cijene (7D) -5.83%

Chuck (CHUCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00116025. Tijekom protekla 24 sata, CHUCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011511 i najviše cijene $ 0.00116438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHUCK je $ 0.03322613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHUCK se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chuck (CHUCK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.11M Količina u optjecaju 895.93M Ukupna količina 964,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chuck je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHUCK je 895.93M, s ukupnom količinom od 964999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.11M.