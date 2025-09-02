Više o CHUCK

Chuck Logotip

Chuck Cijena (CHUCK)

Neuvršten

1 CHUCK u USD cijena uživo:

$0.00116025
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Chuck (CHUCK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:40:14 (UTC+8)

Chuck (CHUCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0011511
24-satna najniža cijena
$ 0.00116438
24-satna najviša cijena

$ 0.0011511

$ 0.00116438

$ 0.03322613

$ 0

-0.10%

+0.39%

-5.83%

-5.83%

Chuck (CHUCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00116025. Tijekom protekla 24 sata, CHUCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0011511 i najviše cijene $ 0.00116438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHUCK je $ 0.03322613, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHUCK se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chuck (CHUCK)

$ 1.03M

--
----

$ 1.11M

895.93M

964,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chuck je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHUCK je 895.93M, s ukupnom količinom od 964999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.11M.

Chuck (CHUCK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chuck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chuck u USD iznosila je $ +0.0002347451.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chuck u USD iznosila je $ +0.0007200864.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chuck u USD iznosila je $ +0.000292174166948324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.39%
30 dana$ +0.0002347451+20.23%
60 dana$ +0.0007200864+62.06%
90 dana$ +0.000292174166948324+33.66%

Što je Chuck (CHUCK)

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

Chuck Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chuck (CHUCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chuck (CHUCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chuck.

Provjerite Chuck predviđanje cijene sada!

CHUCK u lokalnim valutama

Chuck (CHUCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chuck (CHUCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHUCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chuck (CHUCK)

Koliko Chuck (CHUCK) vrijedi danas?
Cijena CHUCK uživo u USD je 0.00116025 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHUCK u USD?
Trenutačna cijena CHUCK u USD je $ 0.00116025. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chuck?
Tržišna kapitalizacija za CHUCK je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHUCK?
Količina u optjecaju za CHUCK je 895.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHUCK?
CHUCK je postigao ATH cijenu od 0.03322613 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHUCK?
CHUCK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHUCK?
24-satni obujam trgovanja za CHUCK je -- USD.
Hoće li CHUCK još narasti ove godine?
CHUCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHUCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chuck (CHUCK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.