chill ($CHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00545677 $ 0.00545677 $ 0.00545677 24-satna najniža cijena $ 0.00557728 $ 0.00557728 $ 0.00557728 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00545677$ 0.00545677 $ 0.00545677 24-satna najviša cijena $ 0.00557728$ 0.00557728 $ 0.00557728 Najviša cijena ikada $ 0.03881767$ 0.03881767 $ 0.03881767 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +1.33% Promjena cijene (7D) -0.36% Promjena cijene (7D) -0.36%

chill ($CHILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00552914. Tijekom protekla 24 sata, $CHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00545677 i najviše cijene $ 0.00557728, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CHILL je $ 0.03881767, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CHILL se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chill ($CHILL)

Tržišna kapitalizacija $ 232.22K$ 232.22K $ 232.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.22K$ 232.22K $ 232.22K Količina u optjecaju 42.00M 42.00M 42.00M Ukupna količina 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija chill je $ 232.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CHILL je 42.00M, s ukupnom količinom od 42000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.22K.