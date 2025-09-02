CFGI (CFGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00115825 $ 0.00115825 $ 0.00115825 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00115825$ 0.00115825 $ 0.00115825 Najviša cijena ikada $ 0.00177275$ 0.00177275 $ 0.00177275 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -6.04% Promjena cijene (7D) -6.04%

CFGI (CFGI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00114557. Tijekom protekla 24 sata, CFGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00115825, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFGI je $ 0.00177275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFGI se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CFGI (CFGI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M Količina u optjecaju 8.19B 8.19B 8.19B Ukupna količina 8,186,781,686.0 8,186,781,686.0 8,186,781,686.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CFGI je $ 9.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFGI je 8.19B, s ukupnom količinom od 8186781686.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.38M.