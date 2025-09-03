Catfish (CATFISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00208512$ 0.00208512 $ 0.00208512 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.53% Promjena cijene (7D) +5.53%

Catfish (CATFISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATFISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATFISH je $ 0.00208512, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATFISH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catfish (CATFISH)

Tržišna kapitalizacija $ 45.15K$ 45.15K $ 45.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.15K$ 45.15K $ 45.15K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,395.0 999,998,395.0 999,998,395.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catfish je $ 45.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATFISH je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998395.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.15K.