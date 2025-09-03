Catfish Cijena (CATFISH)
--
--
+5.53%
+5.53%
Catfish (CATFISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATFISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATFISH je $ 0.00208512, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATFISH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Catfish je $ 45.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATFISH je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998395.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.15K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Catfish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Catfish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Catfish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Catfish u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+24.70%
|60 dana
|$ 0
|+35.70%
|90 dana
|$ 0
|--
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
Razumijevanje tokenomike Catfish (CATFISH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATFISH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
