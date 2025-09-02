Carbon Protocol (SWTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00079329 - $ 0.00081206
24-satna najniža cijena: $ 0.00079329
24-satna najviša cijena: $ 0.00081206
Najviša cijena ikada: $ 0.103084
Najniža cijena: $ 0.00007425
Promjena cijene (1H): +0.01%
Promjena cijene (1D): -1.60%
Promjena cijene (7D): -0.25%

Carbon Protocol (SWTH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00079901. Tijekom protekla 24 sata, SWTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079329 i najviše cijene $ 0.00081206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWTH je $ 0.103084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007425.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWTH se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Carbon Protocol (SWTH)

Tržišna kapitalizacija: $ 1.37M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 1.73M
Količina u optjecaju: 1.72B
Ukupna količina: 2,160,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Carbon Protocol je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWTH je 1.72B, s ukupnom količinom od 2160000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.