Carbon Protocol (SWTH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Carbon Protocol (SWTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Carbon Protocol (SWTH) Informacije

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

Službena web stranica:
https://scan.carbon.network/
Bijela knjiga:
https://guide.carbon.network/

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Carbon Protocol (SWTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Ukupna količina:
$ 2.16B
$ 2.16B$ 2.16B
Količina u optjecaju:
$ 1.72B
$ 1.72B$ 1.72B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00083548
$ 0.00083548$ 0.00083548

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Carbon Protocol (SWTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SWTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SWTH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SWTH tokena, istražite SWTH cijenu tokena uživo!

SWTH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SWTH? Naša SWTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

