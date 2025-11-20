Cap USD Cijena danas

Trenutačna cijena Cap USD (CUSD) danas je $ 1.0, s promjenom od 0.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CUSD u USD je $ 1.0 po CUSD.

Cap USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 225,940,535, s količinom u optjecaju od 226.01M CUSD. Tijekom posljednja 24 sata, CUSD trgovao je između $ 0.994297 (niska) i $ 1.008 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.17, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.947752.

U kratkoročnim performansama, CUSD se kretao +0.01% u posljednjem satu i +0.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cap USD (CUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 225.94M$ 225.94M $ 225.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 225.94M$ 225.94M $ 225.94M Količina u optjecaju 226.01M 226.01M 226.01M Ukupna količina 226,009,246.3073584 226,009,246.3073584 226,009,246.3073584

