Trenutačna cijena Caliber (CAL50) danas je $ 0.285052, s promjenom od 1.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAL50 u USD je $ 0.285052 po CAL50.

Caliber trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,505,154, s količinom u optjecaju od 100.00M CAL50. Tijekom posljednja 24 sata, CAL50 trgovao je između $ 0.280492 (niska) i $ 0.295204 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.309508, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.155988.

U kratkoročnim performansama, CAL50 se kretao +0.64% u posljednjem satu i -1.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Caliber (CAL50)

Tržišna kapitalizacija $ 28.51M$ 28.51M $ 28.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.51M$ 28.51M $ 28.51M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Caliber je $ 28.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAL50 je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.51M.