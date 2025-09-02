Cakepie (CKP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.47266 $ 0.47266 $ 0.47266 24-satna najniža cijena $ 0.479241 $ 0.479241 $ 0.479241 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.47266$ 0.47266 $ 0.47266 24-satna najviša cijena $ 0.479241$ 0.479241 $ 0.479241 Najviša cijena ikada $ 108.33$ 108.33 $ 108.33 Najniža cijena $ 0.335309$ 0.335309 $ 0.335309 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.96% Promjena cijene (7D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.06%

Cakepie (CKP) cijena u stvarnom vremenu je $0.47771. Tijekom protekla 24 sata, CKPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.47266 i najviše cijene $ 0.479241, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CKP je $ 108.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.335309.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CKP se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.96% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cakepie (CKP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Količina u optjecaju 3.94M 3.94M 3.94M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cakepie je $ 1.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CKP je 3.94M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.78M.