Bwull (BWULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00350714$ 0.00350714 $ 0.00350714 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.55% Promjena cijene (1D) -1.21% Promjena cijene (7D) +7.48% Promjena cijene (7D) +7.48%

Bwull (BWULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BWULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWULL je $ 0.00350714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWULL se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i +7.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bwull (BWULL)

Tržišna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Količina u optjecaju 999.61M 999.61M 999.61M Ukupna količina 999,613,751.519122 999,613,751.519122 999,613,751.519122

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bwull je $ 36.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWULL je 999.61M, s ukupnom količinom od 999613751.519122. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.98K.