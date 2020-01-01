Bwull (BWULL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bwull (BWULL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bwull (BWULL) Informacije WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Službena web stranica: https://www.bwull.com/ Kupi BWULL odmah!

Bwull (BWULL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bwull (BWULL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.67K $ 38.67K $ 38.67K Ukupna količina: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Količina u optjecaju: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.67K $ 38.67K $ 38.67K Povijesni maksimum: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bwull (BWULL)

Bwull (BWULL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bwull (BWULL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BWULL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BWULL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BWULL tokena, istražite BWULL cijenu tokena uživo!

