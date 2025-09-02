Burt (BURT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00055449 24-satna najviša cijena $ 0.00077731 Najviša cijena ikada $ 0.0089153 Najniža cijena $ 0.00020103 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) +4.22% Promjena cijene (7D) -24.04%

Burt (BURT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00063767. Tijekom protekla 24 sata, BURTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00055449 i najviše cijene $ 0.00077731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURT je $ 0.0089153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00020103.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURT se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, +4.22% u posljednjih 24 sata i -24.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Burt (BURT)

Tržišna kapitalizacija $ 637.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 637.67K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Burt je $ 637.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 637.67K.