BUILD (BUILD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00213214$ 0.00213214 $ 0.00213214 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.86% Promjena cijene (1D) +356.60% Promjena cijene (7D) -45.85% Promjena cijene (7D) -45.85%

BUILD (BUILD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUILD je $ 0.00213214, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUILD se promijenio za -4.86% u posljednjih sat vremena, +356.60% u posljednjih 24 sata i -45.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUILD (BUILD)

Tržišna kapitalizacija $ 39.18K$ 39.18K $ 39.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.65K$ 50.65K $ 50.65K Količina u optjecaju 9.79B 9.79B 9.79B Ukupna količina 12,657,436,079.0 12,657,436,079.0 12,657,436,079.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUILD je $ 39.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUILD je 9.79B, s ukupnom količinom od 12657436079.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.65K.