BUGO (BUGO) Informacije BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control. Službena web stranica: https://bugoflr.com/

BUGO (BUGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BUGO (BUGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Povijesni maksimum: $ 0.00325136 $ 0.00325136 $ 0.00325136 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00189633 $ 0.00189633 $ 0.00189633 Saznajte više o cijeni BUGO (BUGO)

BUGO (BUGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BUGO (BUGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUGO tokena, istražite BUGO cijenu tokena uživo!

