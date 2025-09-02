BUGO (BUGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00179636 24-satna najviša cijena $ 0.00247369 Najviša cijena ikada $ 0.00325136 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -19.51% Promjena cijene (7D) -30.75%

BUGO (BUGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198221. Tijekom protekla 24 sata, BUGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00179636 i najviše cijene $ 0.00247369, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUGO je $ 0.00325136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUGO se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -19.51% u posljednjih 24 sata i -30.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUGO (BUGO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.98M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.98M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUGO je $ 1.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUGO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.98M.