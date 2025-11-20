BUDDY Cijena danas

Trenutačna cijena BUDDY (BUDDY) danas je $ 0.00002013, s promjenom od 0.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUDDY u USD je $ 0.00002013 po BUDDY.

BUDDY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,115, s količinom u optjecaju od 999.31M BUDDY. Tijekom posljednja 24 sata, BUDDY trgovao je između $ 0.00002012 (niska) i $ 0.00002028 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00544873, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001676.

U kratkoročnim performansama, BUDDY se kretao -- u posljednjem satu i -11.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BUDDY (BUDDY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUDDY je $ 20.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUDDY je 999.31M, s ukupnom količinom od 999307803.494604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.12K.