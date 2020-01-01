BUBBLES (BUBBLES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BUBBLES (BUBBLES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BUBBLES (BUBBLES) Informacije Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Službena web stranica: https://bubblesbean.xyz/ Kupi BUBBLES odmah!

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BUBBLES (BUBBLES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Povijesni maksimum: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 Povijesni minimum: $ 0.00105265 $ 0.00105265 $ 0.00105265 Trenutna cijena: $ 0.00105356 $ 0.00105356 $ 0.00105356 Saznajte više o cijeni BUBBLES (BUBBLES)

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BUBBLES (BUBBLES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUBBLES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUBBLES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUBBLES tokena, istražite BUBBLES cijenu tokena uživo!

