BUBBLES (BUBBLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00121862 $ 0.00121862 $ 0.00121862 24-satna najniža cijena $ 0.00130407 $ 0.00130407 $ 0.00130407 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00121862$ 0.00121862 $ 0.00121862 24-satna najviša cijena $ 0.00130407$ 0.00130407 $ 0.00130407 Najviša cijena ikada $ 0.02451852$ 0.02451852 $ 0.02451852 Najniža cijena $ 0.00121862$ 0.00121862 $ 0.00121862 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -3.90% Promjena cijene (7D) -18.82% Promjena cijene (7D) -18.82%

BUBBLES (BUBBLES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124873. Tijekom protekla 24 sata, BUBBLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00121862 i najviše cijene $ 0.00130407, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUBBLES je $ 0.02451852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121862.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUBBLES se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i -18.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUBBLES (BUBBLES)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUBBLES je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUBBLES je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.