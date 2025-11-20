BORNE Cijena danas

Trenutačna cijena BORNE (BORNE) danas je $ 0.00699217, s promjenom od 20.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BORNE u USD je $ 0.00699217 po BORNE.

BORNE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 182,549, s količinom u optjecaju od 26.11M BORNE. Tijekom posljednja 24 sata, BORNE trgovao je između $ 0.00599036 (niska) i $ 0.00886012 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04767635, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00599036.

U kratkoročnim performansama, BORNE se kretao -0.25% u posljednjem satu i -24.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BORNE (BORNE)

Tržišna kapitalizacija $ 182.55K$ 182.55K $ 182.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 26.11M 26.11M 26.11M Ukupna količina 172,396,093.48 172,396,093.48 172,396,093.48

Trenutačna tržišna kapitalizacija BORNE je $ 182.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORNE je 26.11M, s ukupnom količinom od 172396093.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.