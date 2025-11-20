Bonk Computer Token Cijena danas

Trenutačna cijena Bonk Computer Token (BCT) danas je $ 0.00001423, s promjenom od 3.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BCT u USD je $ 0.00001423 po BCT.

Bonk Computer Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,227.83, s količinom u optjecaju od 999.89M BCT. Tijekom posljednja 24 sata, BCT trgovao je između $ 0.0000131 (niska) i $ 0.00001452 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00015029, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000841.

U kratkoročnim performansama, BCT se kretao -0.33% u posljednjem satu i -33.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bonk Computer Token (BCT)

