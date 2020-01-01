Bodega (BODEGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bodega (BODEGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bodega (BODEGA) Informacije Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano's smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Službena web stranica: https://www.bodegacardano.org/ Bijela knjiga: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a

Bodega (BODEGA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bodega (BODEGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.62M Ukupna količina: $ 25.00M Količina u optjecaju: $ 20.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.86M Povijesni maksimum: $ 0.648917 Povijesni minimum: $ 0.075832 Trenutna cijena: $ 0.274287

Bodega (BODEGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bodega (BODEGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BODEGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BODEGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BODEGA tokena, istražite BODEGA cijenu tokena uživo!

BODEGA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BODEGA? Naša BODEGA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

