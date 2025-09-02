Bodega (BODEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.280638 $ 0.280638 $ 0.280638 24-satna najniža cijena $ 0.294596 $ 0.294596 $ 0.294596 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.280638$ 0.280638 $ 0.280638 24-satna najviša cijena $ 0.294596$ 0.294596 $ 0.294596 Najviša cijena ikada $ 0.648917$ 0.648917 $ 0.648917 Najniža cijena $ 0.075832$ 0.075832 $ 0.075832 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -6.11% Promjena cijene (7D) -6.11%

Bodega (BODEGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.289828. Tijekom protekla 24 sata, BODEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.280638 i najviše cijene $ 0.294596, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BODEGA je $ 0.648917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BODEGA se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -6.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bodega (BODEGA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Količina u optjecaju 20.50M 20.50M 20.50M Ukupna količina 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bodega je $ 5.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BODEGA je 20.50M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.25M.