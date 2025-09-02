Više o BODEGA

BODEGA Informacije o cijeni

BODEGA Bijela knjiga

BODEGA Službena web stranica

BODEGA Tokenomija

BODEGA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bodega Logotip

Bodega Cijena (BODEGA)

Neuvršten

1 BODEGA u USD cijena uživo:

$0.289973
$0.289973$0.289973
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bodega (BODEGA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:41 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.280638
$ 0.280638$ 0.280638
24-satna najniža cijena
$ 0.294596
$ 0.294596$ 0.294596
24-satna najviša cijena

$ 0.280638
$ 0.280638$ 0.280638

$ 0.294596
$ 0.294596$ 0.294596

$ 0.648917
$ 0.648917$ 0.648917

$ 0.075832
$ 0.075832$ 0.075832

-1.60%

+0.01%

-6.11%

-6.11%

Bodega (BODEGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.289828. Tijekom protekla 24 sata, BODEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.280638 i najviše cijene $ 0.294596, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BODEGA je $ 0.648917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BODEGA se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -6.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bodega (BODEGA)

$ 5.94M
$ 5.94M$ 5.94M

--
----

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

20.50M
20.50M 20.50M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bodega je $ 5.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BODEGA je 20.50M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.25M.

Bodega (BODEGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bodega u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bodega u USD iznosila je $ -0.0231572282.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bodega u USD iznosila je $ -0.0879132663.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bodega u USD iznosila je $ -0.0395105053879477.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ -0.0231572282-7.98%
60 dana$ -0.0879132663-30.33%
90 dana$ -0.0395105053879477-11.99%

Što je Bodega (BODEGA)

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Bodega Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bodega (BODEGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bodega (BODEGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bodega.

Provjerite Bodega predviđanje cijene sada!

BODEGA u lokalnim valutama

Bodega (BODEGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bodega (BODEGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BODEGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bodega (BODEGA)

Koliko Bodega (BODEGA) vrijedi danas?
Cijena BODEGA uživo u USD je 0.289828 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BODEGA u USD?
Trenutačna cijena BODEGA u USD je $ 0.289828. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bodega?
Tržišna kapitalizacija za BODEGA je $ 5.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BODEGA?
Količina u optjecaju za BODEGA je 20.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BODEGA?
BODEGA je postigao ATH cijenu od 0.648917 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BODEGA?
BODEGA je vidio ATL cijenu od 0.075832 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BODEGA?
24-satni obujam trgovanja za BODEGA je -- USD.
Hoće li BODEGA još narasti ove godine?
BODEGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BODEGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:41 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.