Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00560225$ 0.00560225 $ 0.00560225 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) -4.60% Promjena cijene (7D) -4.60%

Bobby (BOBBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOBBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBBY je $ 0.00560225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBBY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -4.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bobby (BOBBY)

Tržišna kapitalizacija $ 41.85K$ 41.85K $ 41.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.85K$ 41.85K $ 41.85K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,982,747.0 999,982,747.0 999,982,747.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bobby je $ 41.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOBBY je 999.98M, s ukupnom količinom od 999982747.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.85K.