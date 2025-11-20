BOB Cijena danas

Trenutačna cijena BOB (BOB) danas je $ 0.208791, s promjenom od 3.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOB u USD je $ 0.208791 po BOB.

BOB trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,387,933, s količinom u optjecaju od 21.00M BOB. Tijekom posljednja 24 sata, BOB trgovao je između $ 0.188216 (niska) i $ 0.210732 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.03, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.103315.

U kratkoročnim performansama, BOB se kretao -0.78% u posljednjem satu i -10.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BOB (BOB)

Tržišna kapitalizacija $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

