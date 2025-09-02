BlockchainSpace (GUILD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00878622 - $ 0.00919511
24-satna najniža cijena: $ 0.00878622
24-satna najviša cijena: $ 0.00919511
Najviša cijena ikada: $ 1.79
Najniža cijena: $ 0.00073233
Promjena cijene (1H): -0.42%
Promjena cijene (1D): +3.11%
Promjena cijene (7D): +43.81%

BlockchainSpace (GUILD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00908848. Tijekom protekla 24 sata, GUILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00878622 i najviše cijene $ 0.00919511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUILD je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00073233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUILD se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +43.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockchainSpace (GUILD)

Tržišna kapitalizacija: $ 4.15M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 9.11M
Količina u optjecaju: 455.49M
Ukupna količina: 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockchainSpace je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUILD je 455.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.11M.