BlockchainSpace Logotip

BlockchainSpace Cijena (GUILD)

Neuvršten

1 GUILD u USD cijena uživo:

$0.00908848
$0.00908848$0.00908848
+3.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BlockchainSpace (GUILD)
BlockchainSpace (GUILD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00878622
$ 0.00878622$ 0.00878622
24-satna najniža cijena
$ 0.00919511
$ 0.00919511$ 0.00919511
24-satna najviša cijena

$ 0.00878622
$ 0.00878622$ 0.00878622

$ 0.00919511
$ 0.00919511$ 0.00919511

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00073233
$ 0.00073233$ 0.00073233

-0.42%

+3.11%

+43.81%

+43.81%

BlockchainSpace (GUILD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00908848. Tijekom protekla 24 sata, GUILDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00878622 i najviše cijene $ 0.00919511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUILD je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00073233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUILD se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +43.81% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu BlockchainSpace (GUILD)

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
----

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

455.49M
455.49M 455.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockchainSpace je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUILD je 455.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.11M.

BlockchainSpace (GUILD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlockchainSpace u USD iznosila je $ +0.00027389.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlockchainSpace u USD iznosila je $ +0.0044742423.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlockchainSpace u USD iznosila je $ +0.0223711626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlockchainSpace u USD iznosila je $ +0.0083230692950221229.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00027389+3.11%
30 dana$ +0.0044742423+49.23%
60 dana$ +0.0223711626+246.15%
90 dana$ +0.0083230692950221229+1,087.40%

Što je BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

Resurs BlockchainSpace (GUILD)

Službena web-stranica

BlockchainSpace Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlockchainSpace (GUILD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlockchainSpace (GUILD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlockchainSpace.

Provjerite BlockchainSpace predviđanje cijene sada!

GUILD u lokalnim valutama

BlockchainSpace (GUILD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlockchainSpace (GUILD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUILD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlockchainSpace (GUILD)

Koliko BlockchainSpace (GUILD) vrijedi danas?
Cijena GUILD uživo u USD je 0.00908848 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUILD u USD?
Trenutačna cijena GUILD u USD je $ 0.00908848. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlockchainSpace?
Tržišna kapitalizacija za GUILD je $ 4.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUILD?
Količina u optjecaju za GUILD je 455.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUILD?
GUILD je postigao ATH cijenu od 1.79 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUILD?
GUILD je vidio ATL cijenu od 0.00073233 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUILD?
24-satni obujam trgovanja za GUILD je -- USD.
Hoće li GUILD još narasti ove godine?
GUILD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUILD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
