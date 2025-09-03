Blob (BLOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00864588$ 0.00864588 $ 0.00864588 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) -0.73% Promjena cijene (7D) -0.73%

Blob (BLOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOB je $ 0.00864588, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOB se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blob (BLOB)

Tržišna kapitalizacija $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.77K$ 49.77K $ 49.77K Količina u optjecaju 969.74M 969.74M 969.74M Ukupna količina 969,741,671.986421 969,741,671.986421 969,741,671.986421

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blob je $ 49.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOB je 969.74M, s ukupnom količinom od 969741671.986421. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.77K.