Više o BLES

BLES Informacije o cijeni

BLES Službena web stranica

BLES Tokenomija

BLES Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Blind Boxes Logotip

Blind Boxes Cijena (BLES)

Neuvršten

1 BLES u USD cijena uživo:

$0.0006075
$0.0006075$0.0006075
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Blind Boxes (BLES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:13:44 (UTC+8)

Blind Boxes (BLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.01
$ 11.01$ 11.01

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.69%

-6.49%

-6.49%

Blind Boxes (BLES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLES je $ 11.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLES se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -6.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blind Boxes (BLES)

$ 11.11K
$ 11.11K$ 11.11K

--
----

$ 61.00K
$ 61.00K$ 61.00K

18.21M
18.21M 18.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blind Boxes je $ 11.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLES je 18.21M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.00K.

Blind Boxes (BLES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blind Boxes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blind Boxes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blind Boxes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blind Boxes u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.69%
30 dana$ 0-8.93%
60 dana$ 0-16.98%
90 dana$ 0--

Što je Blind Boxes (BLES)

BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Blind Boxes (BLES)

Službena web-stranica

Blind Boxes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blind Boxes (BLES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blind Boxes (BLES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blind Boxes.

Provjerite Blind Boxes predviđanje cijene sada!

BLES u lokalnim valutama

Blind Boxes (BLES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blind Boxes (BLES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blind Boxes (BLES)

Koliko Blind Boxes (BLES) vrijedi danas?
Cijena BLES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLES u USD?
Trenutačna cijena BLES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blind Boxes?
Tržišna kapitalizacija za BLES je $ 11.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLES?
Količina u optjecaju za BLES je 18.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLES?
BLES je postigao ATH cijenu od 11.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLES?
BLES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLES?
24-satni obujam trgovanja za BLES je -- USD.
Hoće li BLES još narasti ove godine?
BLES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:13:44 (UTC+8)

Blind Boxes (BLES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.