Blind Boxes (BLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) -6.49% Promjena cijene (7D) -6.49%

Blind Boxes (BLES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLES je $ 11.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLES se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i -6.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blind Boxes (BLES)

Tržišna kapitalizacija $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.00K$ 61.00K $ 61.00K Količina u optjecaju 18.21M 18.21M 18.21M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blind Boxes je $ 11.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLES je 18.21M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.00K.