Bitcast (SN93) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.01 $ 5.01 $ 5.01 24-satna najniža cijena $ 7.6 $ 7.6 $ 7.6 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 24-satna najviša cijena $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Najviša cijena ikada $ 11.5$ 11.5 $ 11.5 Najniža cijena $ 0.670854$ 0.670854 $ 0.670854 Promjena cijene (1H) -3.94% Promjena cijene (1D) +36.76% Promjena cijene (7D) -20.44% Promjena cijene (7D) -20.44%

Bitcast (SN93) cijena u stvarnom vremenu je $6.85. Tijekom protekla 24 sata, SN93trgovalo je između najniže cijene $ 5.01 i najviše cijene $ 7.6, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN93 je $ 11.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.670854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN93 se promijenio za -3.94% u posljednjih sat vremena, +36.76% u posljednjih 24 sata i -20.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcast (SN93)

Tržišna kapitalizacija $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Količina u optjecaju 1.30M 1.30M 1.30M Ukupna količina 1,296,182.190872133 1,296,182.190872133 1,296,182.190872133

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcast je $ 8.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN93 je 1.30M, s ukupnom količinom od 1296182.190872133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.88M.